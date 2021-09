Y ffrwyth sydd am ddim, ac ar gael nawr!

1.Twymwch y ffwrn i 180c. Irwch dun torth 1.7litr gyda menyn neu olew. Cyfunwch y blawd, menyn a'r siwgr at ei gilydd mewn powlen gymysgu fawr a'i rwbio gyda'ch bysedd tan ei fod yn ymdebygu i friwsion bara. Codwch un cwpan llawn o'r cymysgedd o'r bowlen a'i gymysgu gyda'r sinamon a'r siwgr Demerara ar gyfer creu'r topin. Rhowch y topin wrth un ochr tan yn hwyrach.