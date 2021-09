Ateb y Galw: Yr artist Meirion Jones

Roedd y ceir yn dod atom mewn anghrediniaeth, cyrn yn canu ac yn sgrialu fel mewn cartŵn. Stopiwyd y ceir gan Garda mawr pwyllog a awgrymodd wrth fy nhad y dylai wneud tro pedol. Dyna a wnaeth. Ac wrth inni fynd i'r cyfeiriad iawn fe ddywedodd y Garda gyda hanner gwên: "I hope they'll keep a welcome in the valleys for yous!"