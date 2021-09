9/11: Stori dau fu yng nghanol y dinistr

"Tra roedden ni'n gweithio roedd cyfathrebu ychydig yn anodd - trio gwrando am unrhywbeth gan ein criw ni o dan y rwbel, a roedden ni'n cael adroddiadau bod awyrennau eraill yn yr awyr - roedd hynny'n codi gwallt dy ben. Doeddat ti'm yn gwybod be' oedd am ddigwydd nesa, roedd o'n frawychus.