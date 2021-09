Dychwelyd i chwarae pêl-droed wedi seibiant o 17 mlynedd

"Mae bod yn fam i wyth o blant yn gwneud amser imi chwarae pêl-droed ychydig yn heriol ond wrth lwc, dywedodd fy merch Leonie ei bod am ymuno â thîm merched Llanystumdwy, felly roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n ymuno â hi am ychydig o hwyl a ffitrwydd," meddai Sarah mewn sgwrs ar raglen Ar y Marc ar Radio Cymru.