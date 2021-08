Comin Greenham: Y chwiorydd o Gymru heriodd Thatcher a Reagan

"O'n i'n sicr yn teimlo hyn am Greenham - o'n i'n fam ifanc efo dau o blant ar y pryd, ac o'n teimlo ar un llaw y gwnewch chi rywbeth i amddiffyn eich plant, ond ar y llaw arall ac ar yr un pryd 'da chi'n teimlo 'be alla i neud?'. Y ddeuoliaeth yna yrrodd fi a llawer o rai eraill i wneud rhywbeth."