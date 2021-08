Pum munud gyda'r artist Camilla Jane Gittins

Arweiniodd hynny at fy ngyrfa yn Amsterdam. Am chwe blynedd ro'n i'n gweithio i Tommy Hilfiger ac erbyn y diwedd o'n i'n Rheolwr Dylunio Creadigol. Tua chwe mlynedd yn ôl, dechreuais fethu fy mhrosiectau creadigol personol a dechrau paentio o fwrdd y gegin.