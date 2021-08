Cyhuddo Cyngor y Celfyddydau o 'danseilio' y Gymraeg

Mae Cyngor yr Eisteddfod yn poeni am y sefyllfa. Mewn llythyr at Gyngor y Celfyddydau a Gweinidog y Gymraeg Jeremy Miles, maen nhw'n "codi pryderon" nad oes rhaid i'r cyfarwyddwr sy'n gyfrifol am bolisi iaith a strategaeth yr iaith allu siarad Cymraeg.