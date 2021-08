Blwyddyn heb alcohol: 'Mam, ti'n yfed gormod'

"Dwi wedi mwynhau yfed alcohol ers blynyddoedd ac wedi cael lot o hwyl yn ei gwmni. Ond yn y blynyddoedd diwetha' yma 'o'n i'n dechrau amau fy hun ac ella'n difaru weithiau pan 'o'n i'n yfed ac yn anhapus efo fy hun. A dechrau meddwl wedyn be fysa'n digwydd os fyswn i'n rhoi gorau iddi?