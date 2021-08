Wyth o lyfrau i'w darllen dros yr haf

Ydych chi'n darllen Dafydd ap Gwilym yn eich gwely bob nos? Does dim angen bod yn arbenigwr i fwynhau'r nofel ddychanol hon am fywyd y bardd lliwgar o'r Oesoedd Canol. Mae'r dilyniant i Ceiliog Dandi yn canolbwyntio ar ymdrechion carwriaethol Dafydd i ennill calon Morfudd. Nofel gomig a fydd yn siŵr o godi gwên.