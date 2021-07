Person wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad â char arall yn Y Fflint

"Rydw i'n apelio ar unrhyw un allai fod yn gyrru ar hyd Prince of Wales Avenue allai fod wedi gweld Renault Captur lliw hufen, neu allai fod a delweddau dashcam, i gysylltu gyda ni," meddai Sarjant Nicola Collins o'r Uned Plismona Ffyrdd.