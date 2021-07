'Cleifion yn sownd yn yr ysbyty o achos prinder gofalwyr'

Dywedodd: "'Da ni'n aros i aelod o'r teulu ddod adref ers mis rŵan… mae o'n OK yn feddygol i ddod adref ers mis ond bod 'na ddiffyg gofalwyr ar gael ac felly ar hyn o bryd mae o'n stuckyn yr ysbyty yn methu dod adref… 'da ni'n gwneud bod dim i drio gael o i ddod adref.