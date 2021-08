Bardd y Mis: Pum munud gyda Derec Llwyd Morgan

Yr wyf wedi prynu darnau celf yn ysbeidiol er hanner can mlynedd. A chofio eto am fy niddordeb mewn chwaraeon, euthum i arddangosfa gan Nick Holly yn Abertawe, a chyrraedd yn rhy hwyr i brynu llun o'r Vetch, lle chwaraeai Abertawe gynt. Ond fel gwobr gysur comisiynais lun bach ganddo o'r Stand Dwyreiniol a godwyd yn nyddiau John Toshack.