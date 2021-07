Plaid yn galw am beidio llacio os ydy achosion ar gynnydd

Cafodd rhai cyfyngiadau eu llacio ddydd Sadwrn, gyda hyd at chwech o bobl yn cael cyfarfod mewn cartrefi preifat, pellter cymdeithasol yn cael ei ddileu tu allan, a digwyddiadau dan do yn cael ailddechrau gyda hyd at 1,000 o bobl yn eistedd a 200 yn sefyll.