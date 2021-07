Pam nad oes llawer o bobl ddu yn nofio?

"Pan o'n i'n blentyn ac yn cael gwersi nofio o'n i'n eitha naïf, do'n i ddim yn teimlo'n rhy wahanol i neb arall yn y pwll achos roedd fy chwaer a thair merch arall oedd ddim yn wyn yno hefyd. Dyna fy mhrofiad i. Ond pan wnes i ddechrau cystadlu roedd yn amlwg mai dim ond plant gwyn oedd yn cystadlu yn y pencampwriaethau Cymreig yn Abertawe.