'Ges i ddim rhybudd o gwbl': Cyflwr calon cudd bron â lladd pennaeth ysgol

"Ond be' sy'n od ydi am tua mis cyn iddo ddigwydd ro'n i'n cael y teimlad bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd - a dwi ddim y math o berson i feddwl pethau fel hynny o gwbl, ond bob tro o'n i'n mynd allan i redeg neu ar y beic ro'n i'n meddwl 'gobeithio 'neith ddim byd ddigwydd heddiw'. Fel petai rhyw fath o chweched synnwyr."