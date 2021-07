Amanda Protheroe-Thomas: O Sgorio i roi'r brechlyn

"Nath ffrind i fi oedd yn chef ar super yacht mas yn y Caribbean weld swydd yn cael ei hysbysebu fel wild stingray handler yn Ynysoedd y Caiman - roedd e'n cael ei hysbysebu dros y byd i gyd, so o'n i'n meddwl 'sna'm lot o siawns - ond ges i'r swydd ac es i.