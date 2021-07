Boris, Dave a threigl amser

Anghofiwch am lymder a'r holl sôn am adfer y to wrth i'r haul dywynnu. Boed hi'n heulog neu'n wyntog mae'r Ceidwadwyr wedi darganfod bod y 'magic money tree' yn bodoli wedi'r cyfan ac mae Boris yn hael wrth rannu ei ffrwythau.