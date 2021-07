Arddangosfa gyntaf artist sydd â chanser terfynol

Ychwanegodd Louise Hymers hefyd nad y newyddion ofnadwy am ddiagnosis canser yw'r prif bryder i gleifion bob amser: "Mae pethau fel cyllid - 'sut ydw i'n mynd i dalu'r morgais?' 'Sut ydw i'n mynd i ddweud wrth fy mhlant fy mod i wedi cael canser?' Mae hynny'n rhywbeth ry'n ni'n clywed llawer gan bobl sydd â theuluoedd ifanc. Pethau fel 'Sut mae mynd yn ôl i'r gwaith?' 'Allaf i weithio?'