Dylanwad Prosser Rhys ar gymuned LGBT, canrif ers ei gerdd feiddgar

Yn fuan wedyn, ymfudodd Morris i Baris am gyfnod, ac mae llythyrau Prosser at Morris o'r cyfnod hwnnw yn datgelu bod Prosser wedi ceisio annog Morris i arddel yn agored natur rywiol a chariadus eu perthynas. Cesglir o hynny felly mai at ei berthynas ef a Morris y mae Prosser yn cyfeirio yn ei bryddest; neu dyma, o leiaf, safbwynt y ffilm.