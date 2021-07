Covid: Rhyddhad i rieni wrth i reolau ymweld ysbytai newid

"O'n i mor grac achos o'n i'n meddwl ei bod hi mor annheg bod pobl yn yn cael mynd mas am fwyd gyda'i gilydd, ond doedd fy ngŵr - tad fy mhlentyn - ddim yn cael bod gyda fi i fy helpu wedi'r c-section, na chael amser i bondio gyda Caio chwaith."