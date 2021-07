Graffiti, tatŵs a nofio yn y môr

"O'n i'n rhan o'r sîn hip hop yng Nghaerdydd ar y pryd. Ma' hyn yn ffordd eitha' traddodiadol o edrych ar bethau, ond mae graffiti yn gallu cael ei ystyried fel un o'r pedwar elfen o hip-hop, sef b-boying (break-dancing), DJ-io, rap a graffiti. Ddes i fewn iddo o'r ongl yna ac o'n i'n gwneud breakdancing am flynyddoedd."