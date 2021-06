Dathlu pen-blwydd chwarter canrif aren newydd

"Ro'n i'n gwybod ei fod o am ddod yma ar y dydd Sadwrn, sef y diwrnod ar ôl y 'pen-blwydd', ac roedden ni wedi trefnu mynd am dro. Ond wedyn ar y diwrnod cynt - sef 25 mlynedd union i ddiwrnod y trawsblaniad - dyma gnoc ar y drws, a fo oedd o.