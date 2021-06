'Siwrne mabwysiadu yn gymhleth' ac mae angen help

"O'dd mam a dad mas o'n i'n mynd mewn i'r drâr a trial agor e, i edrych ar gymaint o cliws o'n i'n gallu cael ynglŷn â pwy o'n i, ble o'n i'n dod - ac eto i gyd doeddwn i ddim wedi trafod hwnna gyda neb ar y pryd, ond o'n i'n gw'bod o'n i mo'yn edrych.