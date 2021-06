Euro 2020: Y ferch o Fethesda mae Ronaldo'n ei dilyn (ar Twitter)

"Dwi 'di cael gymaint o grysau pêl-droed Ronaldo, i Man U a Portugal, fy sgidiau pêl-droed bob tro fatha rhai fo, a gymaint o bethau gwahanol. Nes i roi'r llun i fyny ac dwi'n meddwl o'dd lot o bobl 'di gweld mod i'n gefnogwr reit fawr ohono fo. Mae o'n arwr mawr i mi, mae o jyst yn anhygoel - felly o'n i 'di mopio!"