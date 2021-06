Pum munud gyda Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T 2021

O ran beirdd heddiw faswn i'n gweud Llio Maddocks' mae hi'n ysbrydoliaeth i mi wrth iddi sgwennu am brofiadau a phroblemau cymdeithas heddiw, a hefyd mae hi'n ysgrifennu am bethau bach sili. Ond dwi'n hoff o'r ffordd mae hi'n dweud pethau'n blwmp ac yn blaen ac yn sgwennu mewn ffordd mor naturiol. Hefyd dwi'n hoff iawn o waith Myrddin ap Dafydd a sut mae o'n clymu hanes Cymru i mewn i'w gerddi.