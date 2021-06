Byw mewn poen oherwydd clefyd gwaed crymangell

"Nes i orfod aros tu fas am fy ffrindiau am rhyw awr ac o'n i jest yn gwybod ei fod yn recipe for disaster. Ges i crisis mawr am rhyw bythefnos ar ôl hynny - o'dd e'n ofnadwy, mae'n siŵr yr un gwaetha' ges i erioed. Felly nawr dwi wastad yn gwneud yn siŵr fod gen i ddigon o ddillad a chot, a ffordd o ddod adref."