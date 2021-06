Prosiect i fynd i'r afael â gwastraff plastig tecawê

"Os byswn i'n gofyn iddyn nhw dalu am bryd ac am flaendal o £10, mi fyddai'n llawer o arian i bobl sy'n mynd drwy gyfnod anodd ac sy'n cefnogi ein busnes. Mi wna'i ymddiried ynddyn nhw am eu bod nhw'n eu cefnogi ni."