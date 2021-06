Colofn Owain Fôn Williams: 'Ti'm yn siŵr be' sydd o dy flaen di'

Dwi'n cofio pan oeddan ni'n chwarae yn erbyn Lloegr, y gêm fwya' oedd o'n blaenau ni yn Ewro 2016, a ro'n i'n disgwyl i bawb fod dipyn bach ar edge a nerfus. Tua 45 munud cyn i ni fynd am y stadiwm roddodd Gareth Bale gnoc ar fy nrws i a dyma fi'n agor y drws a gofyn 'Be tisho?'. Dyma fo'n dweud 'Pwy sy'n mynd i guro'r US Open - y golff?'