Pump o eiriau ac ymadroddion yr haf

Efallai i chi hefyd glywed am fridiau defaid 'torddu' a 'thorwen', sef rhai a chanddynt foliau du neu wyn; neu am bysgodyn o'r enw 'torgoch', sef math o frithyll bychan ac iddo fol coch ac sy'n byw yn rhai o lynnoedd gogledd Cymru. Tynnodd y gwneuthurwr mapiau enwog, John Speed, sylw at y pysgodyn hwn yn 1612: 'In the Pool Lin-Peris there is a kinde of fish called there Torcoch having a red belly, no where else seene'.