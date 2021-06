'Darlun ansicr' wrth i lai o bobl siopa yng Nghymru o hyd

Ychwanegodd: "Mae'n hanfodol bod ein llunwyr polisi yn defnyddio mesurau arloesol ac yn meddwl yn greadigol am sut all y diwydiant, ac ecosystem y stryd fawr yn ehangach, gael eu hybu drwy fesurau fel parcio am ddim neu gynllun talebau, fel yng Ngogledd Iwerddon."