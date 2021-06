Eisteddfod T: Enillwyr cystadleuaeth creu fideo i gyfryngau cymdeithasol

"Yn yr ail safle, o bosib un o'r ffilmiau mwyaf 'wholesome' a welais ers amser maith. Wrth ei wylio, roeddwn i'n teimlo fel rhan o'r teulu, fe wnes i wenu o'r eiliad gyntaf i'r olaf ac ar ôl blwyddyn reit hir ac anodd, roeddwn i'n teimlo mai hon oedd yr union fath o ffilm y mae angen i ni ei gweld.