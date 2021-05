Leanne Wood: 'Neges Plaid Cymru wedi bod yn aneglur'

Dywedodd Ms Wood wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales: "Mae angen i ni egluro i bobl ac ymwneud gyda phobl ynglŷn â pham y byddai'r alwad am annibyniaeth yn newid bywydau pobl, yn rhoi diwedd ar dlodi ac yn rhoi'r cyfle i ni wneud pethau sydd tu hwnt i'n gallu ar hyn o bryd am nad oes gennym ni'r pwerau.