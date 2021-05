Gŵyl y Gelli: 'Angen cyrraedd mwy o bobl Gymraeg'

"Y festival yw'r adeg mwyaf prysur o'r flwyddyn i ni," meddai Dolan Haycox sy'n berchen ar dafarn a gwesty yn Y Gelli, "felly fe fyddwn ni'n falch i'w gweld yn ôl flwyddyn nesaf achos mae'n dda i'r dref a'i busnesau. Mae'n good i'r dref. Mae'r dref yn llawn am ddeg diwrnod - sai'n lico bod hebddi ond gobeithio bydd hi nôl flwyddyn nesaf."