'Dylwn i ddim crio, ond fedrai ddim stopio weithiau'

"Wrth bod fi'n gorfod d'eud celwydd wrth rhain ro'n i'n torri nghalon bob tro o'n i yna. Roedda nhw'n trio dysgu fi sut i ddelio 'efo pres a sut i budgetio a ballu, roedd o'n ofnadwy. Ddudodd un ddynes, 'gei di ddim gweithio mewn charity shops - dim ar ôl be ti di neud'."