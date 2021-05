Ateb y Galw: Y gitarydd Dafydd Dabson

Mae Dafydd yn gitarydd ac yn gyfansoddwr sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae'n perfformio fel gitarydd ac yn ysgrifennu i'r bandiau Codewalkers a Derw. Ar hyn o bryd mae'n perfformio gyda Donna Marie (sy'n canu caneuon Lady Gaga) a gyda'r sioe theatr A Star is Born this Way. Mae Dafydd newydd berfformio yn Tafwyl gyda Derw ac mae hefyd yn gweithio fel tiwtor gitâr.