Gwerthiant cylchgrawn Wcw 'wedi haneru' yn y cyfnod clo

"Mae Wcw a'i Ffrindiau yn adnodd gwych i blant ifanc wrth gwrs ond hefyd mae o gymorth i rieni gan fod ynddo gyfieithiadau i'r Saesneg - mae hynny er mwyn sicrhau bod rhieni yn rhan o'r dysgu ac mae'r cyfnod clo wedi ategu'r galw am ddarpariaeth o'r fath.