Brechlyn Covid: 'Neb yn cael rhoi barn wahanol'

Y gwir oedd bod y tîm cynhyrchu wedi cysylltu â llwythi o bobl oedd yn trafod yn agored ar y we am eu hamheuon am y brechlyn. Roedd bron pob un wedi dweud nad oedden nhw'n barod i siarad yn gyhoeddus am y peth - rhai oherwydd eu bod yn poeni am golli cwsmeriaid, eraill oherwydd y stigma. Roedd un wedi dileu ei broffil oddi ar Facebook yn llwyr ar ôl rhannu peth o'i ymchwil oedd yn egluro'i gasgliadau.