Nyrs mewn braw o weld cyflwr claf o gartref gofal

"Dwi'n cofio bod yno hefo fy nhad a'm brawd yn aros am beth amser, a dwi'n cofio nyrs yn dod atom ac yn dweud rhywbeth fel 'Be wnaethon nhw i'ch mam yn y cartref gofal 'na? Mae ganddi ddoluriau pwyso, ac mae'r tiwb bwydo yn fudr ac wedi blocio'."