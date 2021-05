Cofio Waldo: 'Mawredd' y bardd o Sir Benfro

Ond fe weithredodd Waldo a hynny yn enw heddychiaeth. Gwrthwynebai gonsgripsiwn a gwrthwynebai Ryfel Corea â'i holl enaid. Fe'i carcharwyd ddwywaith am wrthod talu treth incwm am nad oedd am weld ei arian yn cael ei wario ar arfau rhyfel. Ond cael a chael fu hynny.