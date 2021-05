Chwilio am hanesydd i orsaf badau achub RNLI

"Mae cofnodi ein hanes diddorol yn sicrhau y gall ein stori gael ei dweud am flynyddoedd i ddod, gan ysbrydoli cenedlaethau o gefnogwyr ac achubwyr bywyd i'r dyfodol.""It's exciting to have worked with RNLI Penarth to develop this new volunteer historian role, and we hope similar projects could also be rolled out across other lifeboat stations."