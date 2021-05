Apêl llên trosedd: Mae pawb yn dditectif nawr...

Weithiau, ystyrir y teledu fel rhywbeth sy'n sicr o roi'r ergyd farwol i lyfrau. Mae'r dystiolaeth o ran nofelau trosedd yn gwrth-ddweud hynny'n llwyr, ac o Morse i Vera, ac o'r Glas i'r Gwyll, hogi'r awch am straeon o'r fath fu'r canlyniad.