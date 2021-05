'Dwi'n unig': delio gyda chartref gwag ar ôl llond tŷ o blant

Wedyn, aeth hi nôl i'r brifysgol, ac mi sylwais pa mor dawel oedd y tŷ yma hebddi hi. Dyna pryd ddysgais yn union beth oedd enw go iawn i'r teimlad o wacter: dwi'n unig. Nid oedd hyn yn hawdd i'w gyfaddef ond dwi'n meddwl dylai ni fod yn fwy agored am y pwnc pwysig yma.