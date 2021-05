Y Rhondda, Brexit a fi

"'Na beth oedd un o'r prif resymau dros y gyfres Pobl y Rhondda [cyfres ar S4C], i weld y bobl yn lle'r stereoteips, yn enwedig pobl sy'n darllen ffeithiau am bethau a wedyn seilio popeth ar yr un ffaith yna, pethau fel erthyglau yn y Daily Mail yn sôn am life-expectancy yn y Cymoedd ac yn barnu'r ffaith fod hyn i gyd yn self-inflicted a bod pob un yn smygu lot a yfed lot, a ddim yn gweithio etc - ac yn barnu pob un wedyn yn y cymoedd yr un peth - sy'n dafft."