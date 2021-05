Hiliaeth yn America: 'Angen protestiadau i wthio newid'

"Dwi'n cofio un diwrnod fe ofynnodd fy merch dair oed, 'ydy'r heddlu yn dda neu yn ddrwg?' Ac o'n i'n rili styc yn y foment yna, rhwng carreg a lle caled. Dwi ddim eisiau fy merch boeni pan mae hi'n gweld heddlu, ond hefyd, mae'n rhaid iddi hi wybod dydi o ddim i gyd yn sunshine and roses."