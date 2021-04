Anthony Hopkins: Cysgu tra'n ennill Oscar

Enillodd ei Oscar cyntaf yn 1992 am ei rôl fel Dr Hannibal Lecter yn The Silence of the Lambs. Ag yntau yn ei wythdegau, ef yw'r dyn hynaf i ennill y wobr am yr actor gorau, ac fel y dywedodd yn ei araith, nid oedd yn disgwyl ennill o gwbl.