Bleddyn Môn: Hwylio ym mhen draw'r byd mewn pandemig

Mae Bleddyn yn hwylio dan gapteniaeth Syr Ben Ainslie, sef yr hwyliwr mwyaf llwyddiannus yn hanes y gemau Olympaidd: "Yn amlwg ro'n i'n tyfu fyny yn gwylio rasau cychod bach ac roedd Ben wrthi yn ennill medalau aur yn y gemau Olympaidd felly 'oedd o'n amlwg yn rhywun o'n i'n edrych i fyny at bryd hynny.