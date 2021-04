Etholiad 2021: Y Rhondda

"Os ydw i'n ennill fy sedd, rwy'n bwriadu herio'r mesurau hyn a dod â synnwyr cyffredin yn ôl i'r bwrdd, gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar ystadegau go iawn ac yn bwysicaf oll helpu pobl i symud ymlaen o'r amser erchyll hwn rydyn ni wedi'i gael."