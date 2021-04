Etholiad 2021: Pwy yw Adam Price, arweinydd Plaid Cymru?

"O'dd e'n fraint i gynrychioli'n ardal. Fe geisiais i 'neud fy nhipyn bach o ddaioni tra o'n i yno. Ond erbyn y diwedd, o'dd e'n amser gadael. O'n i'n teimlo bod rhywbeth wedi sarnu gwleidyddiaeth. O'n i yn falch i gyflwyno'n hun fel Aelod Seneddol dros y Blaid, ond erbyn diwedd y ddegawd, o'n i'n cywilyddio i alw fy hun yn Aelod o'r lle, ac o'n i eisiau gadael er mwyn cael awyr iach."