Etholiad 2021: Pwy yw arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies?

"Pam mae o'n mynd i mewn i gyfweliad tydi o ddim mor ofalus â fi - mae o'n dweud be' mae o'n feddwl a bob tro'n cael get away efo fo. Mae Andrew yn dipyn o gymeriad, a dyna pam dwi'n ei hoffi fo. Mae angen cymeriadau lliwgar mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru."