Blwyddyn Jodie: Trin cleifion a chreu â chlai

"Pan roedden nhw'n fy rhoi i on the spot, ac roedd rhaid iddo fe fod yn bersonol, yr unig beth o'n i'n gallu meddwl amdano fe, wrth gwrs, oedd fy hunaniaeth," meddai Jodie. "A phan oedden nhw eisiau rhywbeth oedd yn fy nghynrychioli i, dyna'n amlwg beth o'n i'n troi ato; y diwydiant glofaol a'r pwll glo, a thai teras y Rhondda, merched Cymreig, y traciau trên i farchnad Ponty.